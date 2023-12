Lpm Bam Mondovì: per Alice Farina doppia "Gioia" nonostante la sconfitta contro Macerata (VIDEO)

Solo un briciolo di punti, ieri pomeriggio, ha negato alla Lpm Bam Mondovì di compiere l'impresa di fermare la capolista Cbf Balducci Macerata. Un avvincente tie-break, terminato 13-15, ha consegnato alle marchigiane di coach Stefano Saja l'undicesima vittoria consecutiva in campionato.

In casa Puma, tuttavia, resta il sorriso per aver ritrovato verve e grinta dopo la pessima prestazione di Melendugno. In campo, inoltre, si è vista una "super" Alice Farina, puntuale nei primi tempi e sempre attenta nello sfruttare ogni opportunità sottorete. Per la giovane centrale della Lpm 21 punti all'attivo, che sono valsi il meritato titolo di Mvp. A fine gara, infine, sono giunte anche le coccole del suo inseparabile cane "Gioia":