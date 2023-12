Ad Alba la consegna del premio San Giuseppe 2023 alla Fondazione Ospedale Alba-Bra "Michele e Pietro Ferrero"

Un evento divenuto ormai punto fisso dell’attività sociale del Centro Culturale San Giuseppe che nel corso degli anni ha consegnato l’importante riconoscimento a personaggi non solo locali ma del panorama nazionale che, con il loro impegno, lavoro e mission, hanno saputo essere di esempio virtuoso per le comunità e le giovani generazioni.

Il Premio si avvale dal 2008 della fattiva collaborazione della Fondazione Cagnasso, nata per volontà della famiglia Cagnasso in memoria della loro sorella Miriam, che nel corso della sua vita ha sempre aiutato le persone in difficoltà in maniera concreta e con discrezione. Oggi la Fondazione può contare sula volontà dei figli dei fratelli che hanno costituito un fondo importante che ogni anno elargisce contributi di solidarietà ad associazioni ed enti di volontariato meritorie ed operanti nella provincia di Cuneo. Per tutto l’operato ringraziamo sinceramente il presidente della Fondazione il dottor Renato Cagnasso.