Golden Globes 2024, 'Io Capitano' di Matteo Garrone in corsa per il Miglior film straniero

(Adnkronos) - 'Io Capitano' di Matteo Garrone tra i film nominati nella categoria Miglior film non in inglese ai Golden Globe 2024. Le nomination per l’81esima edizione dei prestigiosi riconoscimenti, in programma il prossimo 7 gennaio sulla Cbs, sono state ufficializzate oggi.

Il film che ha ricevuto più candidature, 9, è stato Barbie di Greta Gerwig, mentre 'Oppenheimer', del regista Christopher Nolan, ne ha ottenute otto, seguito da 'Killers of the Flower Moon' e 'Povere Creature' entrambi con 7. Il film di Garrone se la dovrà vedere con 'Anatomia di una caduta', 'Vite passate', La società della neve', 'La zona di interesse'.

I Golden Globes 2024 si terranno domenica 7 gennaio su CBS e Paramount+. La nuova edizione, la prima sotto la nuova direzione di Dick Clark Prods. and Eldridge Industries, prevede 27 categorie tra cinema e tv e le novità del 2024 includono l'aumento da cinque a sei dei candidati per ciascuna categoria e due nuovi riconoscimenti: Miglior blockbuster e Miglior stand-up comedy. Ad annunciare le nomination sono stati Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama.