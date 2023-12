Sparatoria in Svizzera, 2 morti a Sion: killer in fuga

(Adnkronos) - Sparatoria in Svizzera. Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita a Sion quando un individuo, tuttora in fuga, ha aperto il fuoco. Stando ai primi accertamenti, l'autore della sparatoria conosceva le vittime. La sparatoria è avvenuta in due luoghi diversi della città, fa sapere la polizia, secondo cui sono ancora ignoti i motivi del gesto, verificatosi poco prima delle 8.

Le forze dell'ordine cantonali hanno subito avviato un'operazione di ricerca su vasta scala per arrestare il colpevole, non ancora identificato. Da parte sua, la procura ha già aperto un'inchiesta: i reati ipotizzati sono quelli di assassinio e omicidio intenzionale. Secondo Le Nouvelliste, una delle scene del crimine è un'azienda di verniciatura.