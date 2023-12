Anche Donchisciotte & Company aderisce a “Rendi il Tuo Regalo di Natale un Pezzo Unico”, l’iniziativa, lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con l’associazione We Cuneo e il sostegno di Fondazione CRC, che anche quest’anno accompagnerà lo shopping natalizio cuneese, offrendo ai più piccoli una importante novità.

La Jeanseria, situata in Corso Nizza 37 nel centro Città, è

presente oramai da molti anni sul mercato cuneese e si differenzia tra gli altri per il suo particolare design in stile americano. I jeans portano i marchi più noti e qualitativamente affermati con un assortimento sempre aggiornato. Il negozio, composto da due ampi piani, offre una vasta scelta per l’abbigliamento e gli accessori uomo e donna.

Nel negozio i bambini troveranno un alberello di Natale, che riproduce “in piccolo” quello donato da Confartigianato e FabLab Cuneo al Rondò dei Talenti, dotato di una buca delle lettere dove i più piccoli potranno indirizzare le missive a Babbo Natale. Per ogni letterina gli esercenti rilasceranno un apposito buono omaggio da usarsi in tutto il circuito dell’iniziativa.

Questi gli esercizi aderenti al circuito: Al Cappello Alpino, Alpina Intimo, Donchisciotte & Company, Elle Istituto di Bellezza, Kalimero, Lab Travel Group, Libreria l’Ippogrifo, Mek & Phebe Tattoo, Natural Beauty, New Baby Design di Comotti Sara – Ci.ri.pa, Ottica Rosso, Pellicceria Ceratto, Relais Cuba Chocolat, Scenari Tessile d’Arredo, Tassone Gioielli, Salone S.C. - Parrucchieri per donna.