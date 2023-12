A Beinette "Christmas Tractor" : per Babbo Natale una slitta con 250 trattori

Anche quest'anno il "Christmas Tractor" di Beinette è stato un vero successo.

Dopo l'albero di Natale del 2021 e la cometa gigante dello scorso anno, il gruppo di trattoristi che si è inventato quella che, a tutti gli effetti, è diventata una tradizione, ha saputo stupire ancora, creando un trattore che traina una slitta, fatta con 250 mezzi.

"Ormai è una tradizione per noi - dicono gli organizzatori - Continuiamo a divertirci anche se il primo anno, quando nessuno se lo aspettava, senza dubbio è stato il più adrenalinico! Siamo felici che anche in altri paesi vicini, come Dronero, dove hanno creato una renna strepitosa, la nostra idea sia stata apprezzata e riproposta".

A curare l'evento è sempre lo stesso gruppo locale con: Gianfranco, Dario, Paolo, Giovanni, Davide, Adriano, Alex (che presto diventerà presto papà, ndr) Flavio e le due new entry Matteo e Samuele.

"Nel pomeriggio - aggiungono dal Christmas Tractor - è stato servito il vin brûlé del grande amico Adry e i mundai dello spadellatore Pier… come sempre l'aperitivo è stato offerto offerto da Agricolproject di Lucchino."

La grande novità di quest’anno è stata il maxischermo che ha permesso di seguire attraverso le riprese del drone di Marco Fortunato di seguire l'evento in diretta.

La manifestazione, come lo scorso anno, è stata dedicata all'Aimp - Associazione Macrodattilia e Pros e alla Cardiochirurgia Pediatrica del Regina Margherita, attraverso le donazioni ricevute nel corso dell'evento.