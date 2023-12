A Moretta inaugurata la terza mostra dei presepi aperta fino al 6 gennaio

Venerdì 8 dicembre, durante la festività dell'Immacolata, a Moretta è stata inaugurata la mostra-concorso dedicata ai presepi artigianali, esposti nella chiesa dello Spirito Santo, conosciuta dai morettesi come la ‘Crociata’.

La partecipazione ha registrato un notevole incremento, con la presentazione di 31 presepi, di cui uno rappresentato esclusivamente attraverso la fotografia dell'opera stessa, a causa delle sue imponenti dimensioni e dell’originale che è stato realizzato ad Amantea, in provincia di Cosenza, Calabria.

Un aspetto significativo di questa edizione è stata la massiccia presenza delle scuole locali: sono esposti i presepi di tutte le classi della scuola primaria di Moretta e del plesso di Faule-Polonghera, oltre a quelli realizzati da alcune classi della scuole medie di Moretta e di Scarnafigi.

Inoltre sono esposti i lavori della comunità di Casalgrasso, dell'oratorio di Moretta e della locale casa di riposo "Villa Loreto". Molti i bambini e bambine, che con l'aiuto di genitori e nonni, partecipano con interessanti e curiosi presepi.

Manuela Millone consigliere alla cultura che 3 anni fa ha pensato di riunire famiglie e concittadini in un momento magico quale il Natale, con un oggetto ricco di significato come il presepe, dopo il periodo della pandemia che aveva lasciato molto distacco tra le persone spiega: “Tutte le Natività sono originali e personalizzate Questa mostra-concorso è arrivata alla terza edizione crescendo di anno in anno, non solo per il numero di lavori esposti, ma anche nel clima gioioso e fraterno di poter condividere il proprio presepe.

Si è creata – conclude Millone - una positiva e allegra partecipazione unita alla voglia di ‘vivere’ insieme agli altri condividendo questo periodo natalizio. Ringrazio chi mi aiuta con le aperture e la sorveglianza convinti come me che la Natività unisce e scalda i cuori”.

Il sindaco Gianni Gatti, durante l’inaugurazione ha affermato: “La mostra-concorso dei presepi è un’iniziativa che ‘fa comunità’, invitandoci a stare insieme e festeggiare uno dei periodi più belli dell’anno. Siamo felici della buona partecipazione, soprattutto di giovani e scuole”.

Il calendario delle aperture: prevede tutti i fine settimana dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino al 6 gennaio, quando nel pomeriggio ci sarà la premiazione dei presepi più votati.

Lunedì 18 dicembre in occasione della Fiera del Cappone, sarà possibile visitare la mostra aperta per l’occasione.