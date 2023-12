Al Teatro Sociale di Alba il convegno sull'edilizia residenziale pubblica che anticiperà l'assemblea nazionale di Federcasa

Seguirà la tavola rotonda moderata dal professore Beppe Ghisolfi, direttore della Rivista “Banca Finanza”, con gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (collegato in video collegamento), Chiara Caucino , Assessore alla Casa Regione Piemonte, Paolo Franco , Assessore alla Casa Regione Lombardia, Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati, Stefano Locatelli , vice presidente nazionale Anci, Pier Francesco Majorino , consigliere regionale in Lombardia, Marco Buttieri , Vice presidente Atc Piemonte Sud, Luca Talluri , vice presidente Vicario Federcsa e presidente Casa Spa Firenze, Patrizio Losi , direttore Federcasa.

“Nel convegno del 14 dicembre - spiega Marco Buttieri che oltre ad essere vice presidente ATC Piemonte Sud con delega sulla sede operativa di Cuneo è anche membro della giunta esecutiva di Federcasa nazionale - parleremo di un nuovo Piano Casa che si propone di rivoluzionare le orami vetuste prassi di finanziamento del nostro settore. Un’occasione per porre all’attenzione del governo su quali sono le nostre esigenze di Enti, seppur regionalizzati e frammentati, per poter sopperire alla richiesta di case e manutenzioni.”

“Il superbonus - prosegue Buttieri - sarebbe dovuto servire solo per le nostre aziende, mentre per il resto del mondo abitativo le aliquote dovevano essere inversamente proporzionali al reddito Isee del nucleo famigliare in modo da dare un aiuto equo alle famiglie. ATC Piemonte Sud ha comunque efficientato più di mille alloggi su 13mila totali, tra le prime aziende in Italia per percentuali di patrimonio riqualificato. Le famiglie spenderanno meno in servizi.”