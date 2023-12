Busca: appaltati i lavori della nuova scuola di San Chiaffredo

“Sono orgoglioso – dice il sindaco Marco Gallo – che una cittadina come la nostra si sia fatta trovare pronta ad utilizzare la sua quota di fondi Pnrr per progetti davvero significativi, la cui realizzazione resterà fondamentale per le prossime generazioni. Vediamo che nel panorama nazionale tutto ciò non è affatto scontato, tanto meno per medie realtà come il nostro Comune. Confermiamo con questo progetto l’attenzione rivolta agli edifici scolastici avviata con il nuovo polo e portata avanti con l’ampliamento dell’asilo nido. Stiamo facendo di tutto per rendere la città attrattiva verso le nuove famiglie e dare concretezza al nostro slogan Guardiamo al futuro. Un grazie doveroso all’ufficio tecnico comunale, il cui impegno è evidentemente indispensabile”.