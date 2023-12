Cuneo, Bongiovanni sull'area ex Enel: “Progetto mai chiarito, qualcuno risponda”

Torna in consiglio comunale la questione relativa al permesso di costruire convenzionato relativo all'area ex Enel di Cuneo: il gruppo consigliare di Cuneo Mia ha infatti presentato una terza interpellanza dopo quelle di settembre, ottobre e novembre e una commissione consiliare dedicata alla materia.

“ Crediamo che riqualificare una zona significhi dare una nuova qualità alla zona stessa, che non passi solo attraverso il progetto e il disegno architettonico ma attraverso il bilanciamento del contesto ambientale, sociale ed economico dell’area che si va a riqualificare, e del suo rapporto con il resto della città – prosegue il consigliere - . Specie se si considera il fatto che Cuneo ha sottoscritto l’agenda Onu 2030 che riorienta in senso sostenibile il piano economico sociale ed ambiental e”.

Il consigliere chiede quindi quali siano state le valutazioni economiche, sociali e ambientali dell’amministrazione su quell’area nel momento in cui si è pensato a riqualificare, e se non si pensi a riequilibrare il costo ambientale, che con l’intervento inevitabilmente si creerà per la perdita di permeabilità del suolo di zone naturali chiedendo ai committenti coperture permeabili del suolo tutto dove è possibile, efficienza energetica del costruito e coperture con pannelli solari anche sui parcheggi.

Inoltre come si pensi di ovviare alla mancata occasione di realizzare alla porta sud della città quel necessario parcheggio di testata servito da navette che davvero potrebbe dare nuova qualità alla mobilità di tutta la città in coerenza con l’agenda ONU 2030. In ultimo e per la terza volta quale sia la destinazione del costruito sulla vecchia via di Borgo attualmente a uso socio- sanitario.