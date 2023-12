Cuneo, prosegue il restauro di S. Chiara: liberata dai ponteggi la cupola [GALLERY e VIDEO]

“Non siamo di Cuneo ma i cuneesi con cui abbiamo avuto a che fare in questi mesi si sono dimostrati sempre molto legati alla chiesa di S. Chiara, e ansiosi di vederla recuperata e riaperta ufficialmente al pubblico, in qualunque forma”.

Hanno concluso così i membri del team di restauratrici protagonista del recupero della chiesa di S. Chiara a Cuneo. Ieri sera (lunedì 11 dicembre) la struttura ha ricevuto una nuova visita – l'ultima si era tenuta lo scorso settembre – da parte dei consiglieri delle commissioni II e VI. L'obiettivo, fare il punto della situazione a seguito di alcuni nuovi aggiornamenti, visitando concretamente il cantiere.

Serale e Clerico: “Grazie alle restauratrici, vere artiste”

“Lo scorso incontro era stato molto interessante perché aveva permesso a tutti, anche ai meno avvezzi come me, di comprendere davvero il senso e la concretezza dei lavori di restauro – ha commentato il vicesindaco Luca Serale - . Ci tengo a ringraziare le restauratrici, che hanno ridato alla città, con la loro arte, un immobile importantissimo per storia e tradizione”.

“Questo progetto, assieme a quello del recupero della conservatoria del teatro Toselli rappresenta un esempio importante di doppio cantiere con gestione pubblico-privata votato al restauro di immobili culturali” ha puntualizzato ulteriormente l'assessore Crisitna Clerico.

Liberata dai ponteggi la cupola

La visita ha permesso ai consiglieri di visionare alla perfezione la cupola della chiesa, grazie alla recente rimozione degli ultimi piani del cantiere. Con la fine dell'anno, poi, la cupola stessa – della quale è stata completata la rifinitura estetica e rintinteggiati gli stucchi – verrà illuminata.