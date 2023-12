Ieri in Duomo a Cuneo l'ultimo saluto a Don Gianni Riberi (FOTO)

L'arrivo della salma di Don Riberi in cattedrale

Il vescovo della diocesi di Cuneo - Fossano Mons. Piero Delbosco ha officiato ieri pomeriggio, lunedì 11 dicembre, i funerali di Don Gianni Riberi morto per un arresto cardiaco il giorno dell’Immacolata a 73 anni.

Moltissimi i sacerdoti concelebranti, centinaia le persone venute a salutare per l’ultimo viaggio un prete “vero” come ha sottolineato nell’omelia proprio il vescovo.

Nato a Savigliano, ma vissuto fin dalla gioventù a Cuneo, fu ordinato sacerdote nell’aprile del 1975, prestando poi servizio come curato nella parrocchia del Sacro Cuore.

Successivamente don Gianni, chiamato affettuosamente Giobìa, venne trasferito a Boves dove passò molti anni del suo sacerdozio nella parrocchia di San Bartolomeo, prima di spostarsi a Valdieri - Entracque e infine nelle parrocchie di Castelletto Stura, Montanera, Riforano.

Svolse per alcuni anni l’incarico di Vicario generale ed era tuttora referente diocesano per i consacrati.

Uomo di grande fede, molto amato per la sua umanità e simpatia ha avuto il merito di lasciare ovunque la sua serenità, il suo sorriso gioviale, la fiducia in Maria, la Madre di Gesù, a cui si ispirava, anche per l’appartenenza al Movimento dei Focolari.

Lo ha ricordato il fratello Tonino in un toccante intervento: “Giobìa ha lasciato qualcosa a tutti noi, ci ha insegnato a credere, a prendere delle decisioni e a portarle avanti con fiducia confidando sempre nell’aiuto del Signore”.

Oltre al fratello Don Gianni lascia la sorella Lucia e le rispettive numerose famiglie.

Chiunque lo abbia conosciuto si porterà per sempre nel cuore il suo ricordo speciale, di persona e sacerdote davvero “speciale”.

Don Gianni è stato inumato nel cimitero di San Rocco Castagnaretta. SS. Messe saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Castelletto Stura domenica 17 dicembre alle ore 11 e domenica 7 gennaio nella chiesa parrocchiale di Montanera alle ore 11.15.