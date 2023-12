Inciviltà sulle strade di Lequio Berria: "Abbandonati anche lavatrici"

Segni di inciviltà e di incuria sulle strade di Lequio Berria e cittadini che si indignano, segnalano e si rimboccano anche le maniche. Un gruppo di volontari ci scrive: "Purtroppo negli ultimi mesi il nostro paese è stato preso di mira da incivili, in special modo la strada provinciale 106 verso Benevello e la strada vicinale (privata) che va verso Lequio, dove hanno abbandonato molti rifiuti sui margini di alcune strade e anche vicino ad abitazioni, tra questi anche lavatrici, frigoriferi e cerchioni di automobili".

Il racconto prosegue descrivendo una situazione difficile che genera delusione. "Purtroppo il comune (commissariato) e gli enti locali non collaborano alla rimozione e al controllo di questi eventi, nonostante tante segnalazioni da parte dei cittadini. Si parla tanto di UNESCO, ambiente e turismo delle Langhe, poi però non si riescono fermare questi episodi che rovinano il territorio e il decoro urbano. A questo giro ci rimboccheremo le maniche noi, siamo un piccolo gruppo di volontari che si è creato per l'occasione, ma si spera che in futuro ci sia più mano ferma per questi eventi che danneggiano la nostra Langa".