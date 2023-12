La Giunta si complimenta con l’hockey braidese

Nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre la Giunta comunale ha ricevuto atleti e rappresentanti l’Hockey Club Bra maschile e l’H.F. Lorenzoni femminile che ancora una volta ha reso la città della Zizzola la capitale italiana dell’hockey su prato. Entrambe le squadre, infatti, si sono recentemente aggiudicate la Coppa Italia 2023: per la compagine maschile si tratta della sesta volta, mentre per le ragazze è l’undicesima. Presenti all’evento anche le giovani campionesse dell’Under 12 della Lorenzoni, che nell’ultimo campionato out door si sono aggiudicate il titolo di categoria.

“Abbiamo voluto congratularci con gli atleti per gli splendidi risultati raggiunti, ma soprattutto perché in questi anni hanno reso Bra un vero e proprio punto di riferimento dell’hockey su prato a livello nazionale ed europeo”, ha commentato il sindaco Gianni Fogliato a nome dell’intera amministrazione. “I costanti successi delle squadre braidesi”, ha aggiunto il primo cittadino, “dimostrano inoltre il valore dell’intero programma sportivo delle due società”.