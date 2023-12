La residenza per anziani di Cervere compie 30 anni: messa e rinfresco per ricordare il compleanno

La residenza per anziani di Cervere compie trent’anni: un traguardo importante, che sarà festeggiato non solo con gli ospiti e i loro familiari, ma anche con chi vorrà condividere in serenità questo bel compleanno.

L’appuntamento è per mercoledì 20 dicembre alle ore 17, presso la struttura di via IV Novembre, dove alle 17.30 sarà celebrata la santa messa dal vescovo di Cuneo-Fossano monsignor Piero Delbosco e dal parroco di Cervere Davide Pastore. Alle ore 18,15 si terrà il rinfresco.

Durante la cerimonia l’associazione Fai entrare il sole nelle Case di riposo donerà uno spirometro alla struttura.