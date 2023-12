Mondovì, dopo il TAR, anche il Consiglio di Stato boccia il nuovo supermercato al Ferrone

Dapprima il diniego dell’Amministrazione comunale, che nei mesi scorsi aveva di fatto vietato ad un’immobiliare albese di costruire un nuovo supermercato in via Rosa Bianca adducendo, tra le varie ragioni, l’imminente scadenza del Piano Esecutivo Convenzionato; quindi, il ricorso dell’azienda al Tribunale Amministrativo Regionale affinché venisse sospeso il provvedimento del Comune di Mondovì. Dopo il primo rigetto da parte del TAR, oggi è arrivato anche il provvedimento da parte del Consiglio di Stato che ha confermato l’ordinanza del Tribunale Amministrativo, respingendo l’appello dell’impresa e condannandola ad una rifusione delle spese pari a 1.500,00 euro in favore del Comune stesso.

"La sentenza del Consiglio di Stato conferma la bontà delle posizioni precedentemente assunte dal Comune"- il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Urbanistica, Francesca Bertazzoli. - "Confermiamo la disponibilità ad interloquire con tutti gli imprenditori che vogliono investire in città nel rispetto dei vincoli ambientali richiesti dalle singole procedure. Il futuro del territorio passa attraverso la sinergia e la cooperazione tra il pubblico e il privato e ci auspichiamo che proprio da situazioni similari possa svilupparsi questo tipo di collaborazione".