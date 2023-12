Strade della Valle Maira, previsti dodici interventi di messa in sicurezza

Fare il punto sul programma degli interventi per la messa in sicurezza della viabilità provinciale in valle Maira, in particolare per la provinciale 422 di fondovalle e per la provinciale 335 che da Stroppo sale ad Elva e al Colle di Sampeyre.

Era questo lo scopo dell’incontro che si è svolto ieri sera lunedì 11 dicembre a San Damiano Macra nella sede dell’Unione Montana a cui hanno partecipato, oltre ai sindaci di valle, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Mauro Astesano. Tra i dodici interventi previsti ce ne sono alcuni che riguardano il consolidamento dei ponti, ma anche interventi di manutenzione sul piano viabile con rifacimento di giunti, bitumature, segnaletica orizzontale, opere di sostegno e protezione dei versanti.

Robaldo ha relazionato anche sull’anello ciclabile che verrà a crearsi tra le valli Maira, Grana e Stura grazie alla sistemazione del comprensorio di “strade bianche” dell’altipiano della Gardetta collegati ai colli di Esischie, Fauniera e del Mulo per i quali saranno investiti 500 mila euro, di cui 250 mila con fondi regionali e altrettanti con fondi provinciale.

“E’ stata una riunione proficua – ha commentato Astesano – da cui è emerso l’impegno della Provincia per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità in valle Maira sia per la 422, ma anche per la 335 che da Stroppo sale verso Elva e al Colle di Sampeyre, mettendo in collegamento la valle Maira con la valle Varaita”.