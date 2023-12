A Montà l’ultimo saluto a don Guido Finino. Fu parroco a Barolo, Vergne, Vaccheria, Cravanzana, Feisoglio e Niella

Celebrati dal vescovo monsignor Marco Brunetti, si sono svolti nei giorni scorsi presso la chiesa parrocchiale di San Rocco di Montà i funerali di don Guido Finino.

Don Guido era originario di Cisterna d’Asti, dove era nato il 4 agosto 1943. Dopo aver frequentato il seminario diocesano di Alba ed essere stato ordinato presbitero il 29 giugno 1967, fu viceparroco prima a Santo Stefano Belbo, poi in San Giovanni Battista e in Cristo Re ad Alba. Divenne quindi parroco di Barolo e di Vergne, quindi di Vaccheria e infine di Cravanzana, Feisoglio e Niella Belbo, seguendo anche la comunità in San Benedetto Belbo.

Cappellano presso la Casa di Riposo "Ottolenghi" di Mussotto, si era poi ritirato nella comunità sacerdotale in seminario e ultimamente, per motivi di salute, presso “La Residenza” di Rodello, dove si è spento.