Vernante si prepara a festeggiare le vacanze di Natale con un ecelttico programma di spettacoli

Il pittoresco paese montano di Vernante si prepara a festeggiare le vacanze di Natale con un eclettico programma di spettacoli che promettono di intrattenere e stupire il pubblico locale ei visitatori.

IL PROGRAMMA

Giovedì 28 dicembre INDAGINI A 365 GRADI: La compagnia Le Coraggiose Vernantine presenta una commedia brillanteche farà ridere e riflettere sulle sfumature della vita quotidiana.

Venerdì 29 dicembre TANTI TONTI: Il Teatro in Bottiglia porta sul palco un villaggio di personaggi estremamente stupidi in uno spettacolo divertente. Un talentuoso insegnante potrebbe cambiare le cose, regalando risate e riflessioni.

Sabato 30 dicembre MAGIC IS COMING: Beppe Brondino e Madame Zoà, talenti di Italia’s Got Talent, trasformano l'immaginazione in realtà con uno spettacolo magico che includee sperimenti di mentalismo e sand art.

Mercoledì 3 gennaio NON PRENDETEMI ALLA LETTERA: Alberto Marubbi propone uno spettacolo di monologhi giocati con le parole, promettendo una serata di divertimento intelligente e sorprese linguistiche.

Giovedì 4 gennaio QUESTA (NON) E’ UNA SERATA PER BAMBINI: L'attore Luca Occelli presenta tre vicende irresistibili in un'atmosfera natalizia atipica, accompagnato dalle musiche dal vivo di Roberto Avena e Chiara Cesano.

Venerdì 5 gennaio - BRAXOPHONE IN CONCERTO. Un cocktail musicale per tutti i gusti con Braxophone, un ensemble che unisce trombe, trombone, basso tuba, batteria e sax.

Sabato 6 gennaio TRADIZIONALE TOMBOLATA: Conclusione delle festività con una tombolata tradizionale: premi ricchi e animazioni per tutti. Le cartelle sono disponibili presso gli esercizi commerciali di Vernante.

Informazioni Pratiche: Teatro ex confraternita, Piazzetta Boccaccio, Vernante (CN)-Ore 21 ingresso Libero fino ad esaurimento posti

Un progetto prodotto da Comune di Vernante e Consulta Giovanile, in collaborazione con Prismadanza Aps. Un'opportunità per la comunità di riunirsi e celebrare le festività in uno spirito di condivisione e divertimento.