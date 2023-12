"Voci per aria": a Cuneo il concerto di Natale dell'associazione LVIA

Domenica 17 dicembre alle ore 18,30 presso il teatro parrocchiale Cuore Immacolato di Cuneo, si terrà il concerto di Natale del coro Voci Per Aria e del gruppo di improvvisazione corale Improvvisamente Canto! entrambi diretti da Roberto Demo.

Le offerte raccolte durante la serata saranno devolute a favore dell’Associazione LVIA, a cui il coro è legato da lunga collaborazione.

Immergetevi nell'atmosfera del Natale lasciandovi trasportare dalle voci dei talentuosi artisti del gruppo vocale Voci per Aria e del gruppo di improvvisazione Improvvisamente Canto!. Il primo con un repertorio che spazia dal gospel allo swing, dal rock al funky con brani italiani ed esteri, nonché alcune composizioni originali, tutto rigorosamente a cappella. Il secondo vi stupirà con una performance totalmente improvvisata realizzate dalla sovrapposizione di pattern melodico-ritmici e liberi movimenti, su diverse forme estetiche. Una nuova, bellissima esperienza per cantare insieme liberamente, valorizzando il contributo di tutti, che si integra nel repertorio corale moderno di "Voci per Aria”, grazie anche ad una direzione creativa che sfrutta i gesti del vocal painting per offrire grandi emozioni ed entusiasmo a tutti coloro che partecipano sul palco e in platea.

L'ingresso al concerto è libero e nel corso della serata verranno raccolte offerte a sostegno della costruzione di un pozzo presso l'ostello femminile del villaggio di Kongwa, in Tanzania, con il supporto dell’Associazione LVIA. L'ostello offre la possibilità ad alcune ragazze che si trovano in condizioni di precarietà, di frequentare la scuola secondaria. Esse provengono da situazioni personali difficili come l'orfanotrofio o l’estrema povertà, e se non vi fosse l’ostello, le studentesse dovrebbero affrontare lunghe distanze, anche più di 50 km dai villaggi di provenienza per raggiungere le scuole superiori di Kongwa.

Vi aspettiamo numerosi in questa serata dove musica e solidarietà si fondono insieme per regalare un Natale più luminoso a chi ha più bisogno.

Per maggiori informazioni chiamare il numero della sede LVIA 0171/696975