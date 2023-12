Agente penitenziario aggredito nel carcere di Alba da detenuto con problemi psichiatrici: 4 giorni di prognosi

Ieri, lunedì11 dicembre, nella prima mattinata, un detenuto con problemi psichiatrici, senza motivo, ha aggredito un agente di polizia, colpendolo con pugni e schiaffi, nel carcere di Alba.

Per l’agente ferito è stato necessario il trasporto al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Verduno, dal quale è poi stato dimesso con quattro giorni di prognosi.

“Da tempo denunciamo e condanniamo fermamente una situazione oramai insostenibile – sostiene in un comunicato il sindacato Osapp, l’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria - Come pure da tempo sosteniamo che i detenuti con problemi psichiatrici non devono stare in carcere, perché la polizia penitenziaria non ha le necessarie competenze”.

Il personale del carcere di Alba, così come moltissimi altri istituti di pena italiani, opera in penuria di organico e nonostante il grande sforzo umano e professionale del personale la situazione è molto difficile. “Non si comprendono i motivi di tale violenza così selvaggia e gratuita – chiude l’Osapp - così come forte è il senso di abbandono che il personale vive quotidianamente”.

Il segretario generale Leo Beneduci, infatti, chiede da tempo che intervenga il Governo: “Prima che sia troppo tardi – sostiene Benedicti - la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiari lo stato di emergenza e provvedao con la nomina di un commissario straordinario affinché metta mano nel disastro più totale del sistema penitenziario italiano”