Incidente a Sanfront, sulla strada provinciale 117, in frazione Serra, attorno alle 9 di oggi 12 dicembre. A scontrarsi una vettura e un trattore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza dei mezzi, i sanitari e i carabinieri per la gestione della viabilità in zona.

Le persone coinvolte non avrebbero riportato conseguenze.