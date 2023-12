Vigili del Fuoco allertati ieri sera intorno alle 22,30 per un incendio in un’abitazione di una casa a due piani di via Torino.

Le fiamme hanno interessato alcune suppellettili, fortunatamente senza creare danni alla struttura portante, né al tetto dell’abitazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra partita da Alba, unitamente ai volontari di Sommariva del Bosco.

Non ci sono stati feriti. L’intervento si è chiuso poco dopo la mezzanotte.