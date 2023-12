Precipita da un ponteggio e muore: artigiano residente a Vicoforte la vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere di Borghetto Santo Spirito [VIDEO]

E' un uomo di 61 anni, di origini albanesi, residente a Vicoforte, piastrellista per conto della ditta Brignone di Cuneo, la vittima dell’incidente del lavoro verificatosi intorno alle 10 di questa mattina, martedì 12 dicembre, in un cantiere per la riqualificazione di un condominio di via Edmondo De Amicis a Borghetto Santo Spirito, provincia di Savona.

L'artigiano si trovava all'interno del cantiere allestito per la ristrutturazione del condominio "Turchese", ristrutturazione che vede impegnate una decina di aziende e realtà artigiane del Cuneese, come è della Granda la direzione dei lavori. Purtroppo, per cause ora in fase di accertamento, l’uomo è precipitato da un'impalcatura posta all'altezza del quarto piano, compiendo quindi un volo di numerosi metri.

Immediato è scattato l'allarme, lanciato dal personale di un vicino supermercato, che ha i propri locali all’interno dell'edificio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, militi della Croce Rossa loanese e automedica Sierra 4.

Purtroppo vani i tentativi di salvare la vita al 61enne, per il quale sono risultati fatali i numerosi traumi riportati nell’urto a terra. Non si esclude la possibilità che sia stato un malore improvviso a provocarne la caduta, alla quale ha assistito una dipendente del supermercato. Secondo il racconto della testimone, prima di precipitare nel vuoto l’uomo avrebbe infatti urtato i ponteggi.

Oltre alla Polizia locale, tra le prime a intervenire, sul posto si sono recati i funzionari della S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Asl 2 Savonese mentre è stato avvisato anche il magistrato di turno.

Presenti sul posto anche il sindaco della località ligure Giancarlo Canepa e l'assessore Celeste Lo Presti.