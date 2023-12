È TUTTO UNA MONTATURA, il nuovo negozio ottico a Dronero!

Lo scorso mese di ottobre Dronero ha dato il benvenuto a ETUM, È TUTTO UNA MONTATURA, il nuovo negozio ottico dove la passione per la moda si unisce all'impegno per la cura della vista. Gestito dalle determinate sorelle Rachele e Mariachiara Martina, ETUM ha già registrato un notevole successo dopo le prime settimane di attività.

Le due sorelle hanno intrapreso questo percorso durante il periodo della pandemia, decidendo di reinventarsi e dedicarsi alla cura della vista. Con la laurea in ortottica e ottica, Rachele, 27 anni, e Mariachiara, 32 anni, hanno unito le forze per realizzare il loro sogno.

L'inaugurazione del negozio avvenuta il 21 ottobre ha attirato numerosi nuovi clienti, inclusi giovani ventenni alla ricerca di montature alla moda, famiglie interessate alla salute visiva dei loro figli e anziani in cerca di informazioni per rinnovare i propri occhiali.

Il punto vendita, situato in via IV Novembre 39, non è solo uno spazio per l'acquisto di occhiali alla moda, ma anche un centro dedicato alla cura della vista per tutte le età. Una delle peculiarità di ETUM è l'attenzione particolare alla protezione dagli danni dei raggi UV. Collaborando con marchi prestigiosi come Zeiss e Filab, il negozio offre una vasta selezione di occhiali da vista che garantiscono una protezione totale, equiparabile a quella degli occhiali da sole.

Per gli appassionati di sport, ETUM offre una selezione di occhiali delle marche Julbo e Maui Jim, garantendo massima chiarezza e comfort visivo durante qualsiasi attività fisica.

Ma la missione delle sorelle Martina va oltre l'offerta di occhiali alla moda. Durante l'inaugurazione, hanno offerto controlli della vista per dimostrare il loro impegno per la salute visiva della comunità.

Se sei interessato a unire la moda alla funzionalità degli occhiali e desideri prenderti cura della tua vista, ETUM è il luogo ideale da visitare. Non solo offrirà una vasta gamma di scelte trendy, ma anche un'attenzione personalizzata alla tua salute visiva.

Il punto vendita ETUM, E’ TUTTO UNA MONTATURA si trova a Dronero, in via 4 Novembre 39.

Facebook https://www.facebook.com/etum.it

Instagram https://www.instagram.com/etum_etuttounamontatura/

Sito internet www.etum.it