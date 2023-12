Avalanche: i protocolli DeFi hanno raggiunto il massimo degli ultimi 9 mesi, AVAX è in ripresa ma anche queste presale non si fermano

Buone notizie per Avalanche: il valore totale degli asset bloccati sui protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e basati su Avalanche ha raggiunto il massimo degli ultimi 9 mesi durante il rally del mercato del token AVAX. Un aumento che arriva proprio quando il numero di token AVAX bloccati è al minimo dall'agosto 2021.

AVAX oggi è scambiato a $40,28, con un incremento di oltre il 10% nell'ultimo giorno e di oltre il 200% nell’ultimo anno. Anche le presale di Bitcoin Minetrix e Bitcoin ETF, collegato in maniera indiretta a BTC, non si fermano e superano rispettivamente $5,2 e $3,6 milioni in prevendita.

I protocolli DeFi di Avalanche raggiungono il massimo degli ultimi 9 mesi

Avalanche continua a sorprendere, con il valore totale degli asset bloccati sui protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) che ha raggiunto il massimo degli ultimi 9 mesi durante il rally del mercato del token AVAX.

Questo dato arriva nel momento in cui i token AVAX in stake sono al minimo da agosto del 2021: nell'ultimo mese, infatti, gli utenti della rete hanno ritirato più di 15 milioni di token AVAX nonostante il loro valore in crescita.

Token AVAX bloccati sulla rete Avalanche (Fonte: DeFiLlama)

I dati riportati da DeFiLlama mostrano che il TVL di Avalanche ammonta attualmente a circa $875 milioni, con un aumento del 66% negli ultimi tre mesi: questo evento colloca la rete di Avalanche tra le prime 10 reti blockchain di TVL.

In particolare sembra che il principale tra i protocolli DeFI della rete sia Benqi, che opera come un protocollo di mercato della liquidità non-custodial e consente agli utenti di mettere in stake e prestare i propri asset digitali allo scopo di ottenere un guadagno.

Il TVL del protocollo ha recentemente superato la soglia dei $500 milioni, e ora rappresenta oltre il 50% del TVL totale della rete blockchain.

I cinque migliori protocolli DeFi di Avalanche (Fonte: DeFiLlama)

Altri importanti protocolli DeFi su Avalanche sono AAVE, Trader Joe e GMX, con TVL rispettivamente pari a 254 milioni di dollari, 110 milioni di dollari e 61 milioni di dollari.

Insieme a questo, di recente è cresciuto anche il volume di trading degli exchange decentralizzati (DEX) su Avalanche: secondo DeFiLlama il parametro è migliorato del 193% durante la scorsa settimana, arrivando a 1,3 miliardi di dollari.

Se questa tendenza persiste, la rete potrà provare a superare il volume totale di 2,7 miliardi di dollari registrato a novembre. Secondo Intotheblock, inoltre, le transazioni AVAX superiori a $100.000 hanno raggiunto quasi quota 1.000, segnalando una tendenza rialzista per la rete.

Inoltre, il fiorente ecosistema di gioco di Avalanche inizia ad attirare più attenzione e riconoscimenti da parte della comunità crypto.

AVAX sale di valore

La crescita del TVL di Avalanche è dovuta soprattutto al notevole aumento di valore di AVAX: nonostante il sell-off del mercato delle criptovalute, infatti, il token è cresciuto di oltre il 10% nelle 24 ore, di oltre l’82% nella settimana e di ben oltre il 200% nell’ultimo anno.

AVAX oggi è scambiato a $40,28, la migliore performance del token da maggio del 2022.

Andamento dei prezzi AVAX di Avalanche. (Fonte: Tradingview)

In questo momento, Avalanche è al nono posto per capitalizzazione di mercato, pari a oltre $14 miliardi e vanta un volume di scambi nelle 24 ore in crescita del 14,43%. Anche se BTC in questo momento ha ritracciato, il sentiment positivo nei confronti dell’asset non diminuisce e di questo beneficiano anche due presale collegate indirettamente a Bitcoin.

