La pasta fresca ripiena del Pastificio Artigianale Martino di Rifreddo è come averla fatta in casa

Tempo di feste e di cose buone, fatte in casa, di profumi che ricordano le ricette delle nonne che, con mano abile, realizzavano prelibatezze per le tavole di Natale. Impastavano, bollivano, rosolavano profumi oggi nostalgici, sempre con ingredienti semplici e del territorio.

Proprio come la pasta “fatta in casa” dalle appassionate mani di Corrado che, da oltre 25 anni, prepara la pasta fresca e quella ripiena come fosse, ogni volta, per la sua famiglia. Con la moglie Nadia, e oggi anche con la presenza attiva di Giada, la figlia, il Pastificio Martino di Rifreddo è diventato punto di riferimento per chi vuole ritrovare quei profumi e sapori indimenticabili.

Ingredienti sempre di altissima qualità, genuini e rigorosamente del territorio, regalano alla loro produzione artigianale quell’inconfondibile sapore nostrano ricco di ricordi.

Una produzione artigianale che spazia dall'Agnolotto piemontese alla carne e verdura all'Agnolotto del Plin, a quelli ripieni di gusti invernali, come cavolo e zucca, per culminare nell’ormai famoso Monvisotto, il primo agnolotto dedicato ad un territorio, con il cuore composto da Asparago dolce di Revello, dell’Azienda Agricola di Piero Fraire e la Toma del Monviso del Caseificio Valform. Ma poiché Corrado è un instancabile ricercatore della tradizione, nell’ultimo periodo ha realizzato L’Agnulot et San Bias, con sfoglia tirata a mano che ha ricevuto la De.Co. dal Comune di Revello, e l’agnolotto Perla del Monviso, una squisitezza ripiena di cotechino locale e cavolo subito apprezzatissimo dai clienti, e che ha conquistato anche la De.Co. dal Comune di Rifreddo.

Poi, naturalmente, tutte le altre specialità, dai tortellini alle ravioles, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Per le feste in arrivo, chi vorrà approfittare delle eccellenze del Pastificio Artigianale Martino avrà tempo a prenotare fino al 22 dicembre.

Il punto vendita, presso i laboratori del Pastificio , è aperto regolarmente tutto il mese di dicembre, nei seguenti giorni: il venerdì e il sabato ore 9-12,30/15,30-19, la domenica ore 9-12,30.

Apertura straordinaria lunedì 25 dicembre dalle ore 9 alle 12.

Domenica 31 dicembre dalle ore 9 alle 13.

Nadia, Giada e Martino augurano Buon Natale e Serene Feste a tutti i loro clienti!

PASTIFICIO ARTIGIANALE di Martino Corrado e Nadia - Via Braide, 10 - Rifreddo (CN)

Tel 0175.260433 - Cell 329.2170164 - 392.3174492