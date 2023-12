Quando parliamo di NCC aeroporto stiamo parlando del servizio di noleggio con conducente servizio molto famoso da tanti anni ormai in realtà, perché le persone lo considerano affidabile, per esempio, per quando vanno in un'altra città e vogliono un autista con una macchina che li accompagni in albergo dall'aeroporto.

Diciamo che parliamo di quelle persone che siccome sanno che in un aeroporto si perde già molto tempo con i vari controlli e con il caos che c'è non ne vogliono investire dell'altro per aspettare un taxi o a stare dietro ai bus o ai treni o alle navette e vogliono una comodità e un'affidabilità maggiore.

Ma soprattutto parliamo di persone che per esempio non solo si spostano per turismo come potremmo pensare superficialmente, ma sono persone che magari si spostano in aereo nelle varie città nel nostro Paese per motivi professionali e di business e hanno bisogno di un autista con una macchina elegante che li accompagni nei vari appuntamenti, perché non si possono permettere di perdere tempo.

Che poi perdere tempo significherebbe anche noleggiare una macchina senza conoscere bene la città e rischiando di perdersi anche con il navigatore, o comunque di perdere più tempo.

Così come chiaramente potremmo parlare di persone che si spostano magari con i loro familiari o con i loro amici per motivi turistici e vogliono fare dei tour facendosi accompagnare senza perdere tempo magari a cercare parcheggio o a stressarsi con il treno o con il bus, in primis quando hanno pochi giorni sfruttare e questo è molto importante da ricordare.

Oltre al fatto che vorranno sfruttare non solo le competenze di guida dell'autista che avranno al loro fianco, ma anche il fatto che è un professionista che di sicuro conosce il territorio a memoria e può dare dei consigli ad occhio e sui locali da scegliere e quindi parliamo del classico ristorante dove si cucinano piatti del posto o dei locali e serali particolari.

D’altra parte, questi autisti si contraddistinguono non solo per la loro eleganza e professionalità, ma anche per la loro gentilezza e disponibilità umana.

Molte persone apprezzano il servizio di noleggio con conducente perché hanno la possibilità di controllare le spese

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le persone che apprezzano questo servizio di noleggio con conducente lo apprezzano per tanti motivi e ognuno avrà i suoi in particolare, ma di certo nella maggioranza dei casi lo apprezzano di sicuro per

Infatti a differenza di quando prendiamo un taxi che non sappiamo poi quanto andiamo a spendere alla fine perché magari c'era traffico o perché c'era uno sciopero, nel caso di questo servizio noi possiamo prenotare in anticipo specificando per email e per telefono quale è l'itinerario che vogliamo percorrere con le varie tappe e a quel punto ci potranno mandare un preventivo molto preciso che se noi accetteremo la cifra non cambierà mai, anche se facciamo dei ritardi con l'aereo o c'è traffico in strada appunto.