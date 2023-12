Quando parliamo del servizio di noleggio piattaforme aeree come facciamo in questo articolo, stiamo parlando intanto di un servizio molto diffuso e molto interessante anche perché ci sono tante imprese nel territorio che lo mettono a disposizione dei clienti, visto che la domanda è molto alta semplicemente perché è un qualcosa che può essere utile a molti professionisti di varie imprese di vari settori.

Ad esempio, potremmo averne bisogno magari con un professionista che venga a darci una mano per condurla perché vogliamo traslocare e abbiamo bisogno di portare fuori dal balcone dei mobili o dei complementi arredo e pensiamo a un divano che dalle scale non riusciamo e grazie a questa piattaforma aerea possiamo farlo.

Infatti, non è un caso che facciamo questo esempio anche perché tante imprese di traslochi le utilizzano per questo motivo, perché altrimenti non saprebbero come fare per portare giù queste cose molto pesanti e molto ingombranti.

Così come non possiamo fare riferimento come esempio alle imprese edili che potrebbero averne bisogno per dei lavori ad alta quota quando stanno eseguendo un intervento di ristrutturazione edile o uno di demolizione o uno di costruzione dipendendo da quello che gli hanno chiesto ai clienti.

Non è un caso naturalmente che parliamo al plurale di piattaforme aeree semplicemente perché ce ne stanno tante con delle caratteristiche diverse e con dei pro e dei contro, e quando sono delle imprese che ne hanno bisogno sanno sicuramente quale scegliere in base all'intervento che dovranno eseguire e in base ai lavori.

Però è chiaro che, se per esempio è una persona che non è esperta e va perché ne ha bisogno per un trasloco come dicevamo sopra, potrebbe essergli molto utile ricevere una consulenza pre-noleggio da parte degli esperti nel settore che lavorano all'interno di queste imprese di noleggio, e in base alle esigenze che racconteranno di avere daranno loro dei consigli ad hoc sulla piattaforma aerea più utile in quel contesto.

Ove ci capitasse di andare a noleggiare una piattaforma aerea ci renderemo conto delle tante possibilità che abbiamo a disposizione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando poi andiamo per la prima volta per informarcdi sicuro ci renderemo conto che le possibilità non ci mancano e come dicevamo alla fine della prima parte dipenderà dalle esigenze che abbiamo.

Poi è chiaro che bisogna capire se si sta parlando di un noleggio a breve termine, oppure stiamo parlando di imprese che potrebbero volerle noleggiare a lungo termine invece che acquistarne una e questa è una scelta ancora più interessante se ci pensiamo bene.

Infatti, riguarda quelle imprese che si sono fatte due calcoli e hanno capito che noleggiare una piattaforma aerea magari anche a medio termine può essere più utile che doverla acquistare e soprattutto è meno impegnativa dal punto di vista finanziario, anche perché queste piattaforme costano tanto e giustamente molte imprese hanno già molte uscite economiche da gestire, imprese che non vogliono mettere in difficoltà il loro bilancio.