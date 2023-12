Cuneo, si presentano i concorrenti della nona edizione del Sanrito Festival

Il 15 dicembre alle ore 21.00 a Open Baladin Cuneo, Sanrito Festival annuncerà le concorrenti e i concorrenti selezionati per la nona edizione. Ospite della serata sarà il bluesman Paolo Bonfanti in concerto accompagnato dal batterista Alessandro Romano e dalla Good Night Little Orchestra, composta da Tom Newton, Ben Newton e Tommaso Sorba, tre degli undici musicisti che formeranno l’orchestra del Festival.

Paolo Bonfanti, chitarrista genovese, incrocia la strada con le figure più importanti della scena nazionale, tra le quali ricordiamo Fabio Treves e la sua band, Beppe Gambetta in una tourneè con Gene Parsons dei Byrds nel 1992 ed i concittadini Red Wine, una delle realtà più importanti in Europa per quanto riguarda il bluegrass, negli album dei quali è spesso ospite e con cui ha effettuato un tour americano nel 2002.



La carriera solista inizia invece nel 1990 e fino ad oggi sono stati prodotti, a partire dall'iniziale "On My Backdoor Someday", ben undici album, che hanno permesso a Paolo di partecipare nel 1994, unico artista italiano, al "South by Southwest" di Austin, Texas e di accompagnare più volte, a partire dal 2002, con la sua band il grande Roy Rogers, virtuoso della chitarra slide e produttore di John Lee Hooker, durante i suoi tour italiani.

Per prenotazione cena : 0171 489199

Durante la serata sarà possibile acquistare i biglietti del Festival per garantirsi i posti nelle prime file o per approfittarne per fare un regalo inatteso.