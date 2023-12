“Se domani non torno, tu brucia tutto”: a Fossano un convegno promosso dai Giovanni Democratici

Si terrà a Fossano sabato 16 dicembre alle ore 9.45 presso l’Hostello Sacco in via Cavour il convegno dal titolo “Se domani non torno, tu brucia tutto”.

Organizzato dai Giovani Democratici di Fossano in collaborazione con le Democratiche provinciali e il Pd cittadino, l’incontro ha l’obiettivo di tenere alta l’attenzione su tematiche che non smettono di produrre pessimi effetti quotidiani, in particolare sulla vita delle donne.

Ne parleremo con la portavoce regionale delle Democratiche Viviana Garbagnoli, con l’Associazione Break the Silence Italia e con Paolo Cortese, consigliere comunale a Fossano.

«“Ma come si fa a pensare che quel delitto, il femminicidio, sia totalmente indipendente da una mentalità, da un clima, da un senso comune e da una cultura di cui ognuno, ciascuno per la sua parte, è in qualche modo corresponsabile?… per la sua parte di parole e gesti, di stereotipi e cattive abitudini, di pulsioni e desideri, e preconcetti e omissioni” così scrive Luigi Manconi su La Repubblica e così anche noi tentiamo nel nostro piccolo di aiutarci a prendere consapevolezza e cambiare! Sentiamoci tutti invitati a partecipare», l'appello degli organizzatori.