Il Natale si aspetta a Saluzzo e a Castellar, tra mercatini ed eventi

Il Comune di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Confcommercio Saluzzo e Zona e CCN, presentano ASPETTANDO IL NATALE a Saluzzo e I MERCATINI DI NATALE a Castellar!

Sabato 16 dicembre l’atmosfera natalizia raggiungerà il mercato di Saluzzo che, rispetto al tradizionale appuntamento mattutino, si estenderà lungo tutta la giornata sotto la veste del cosiddetto “mercato prolungato”.

Domenica 17 dicembre arriverà il tradizionale appuntamento domenicale con il Natale. Come ogni fine settimana dell’ultimo mese dell’anno, anche in questo caso la giornata sarà dedicata alle famiglie. Tra le vie del centro cittadino di Saluzzo potrete trovare “Aspettando il Natale per grandi e piccoli” con le divertenti BiciPazze di Mago Pongo che lascerà provare a tutti gli interessati.

Inoltre, sarà presente il tradizionale passacharriera della Grande Orchestra Occitana. E continua... sotto l’Ala di Ferro sarà presente l’animazione offerta da Confcommercio Saluzzo e zona. Sempre domenica 17 dicembre, arriveranno i Mercatini di Natale anche a Castellar.

Lungo le vie degli Spaventapasseri si potranno trovare falegnami, prodotti di territorio e tante sorprese.

A partire dalle 9.00 del mattino, saranno presenti:

-i grandi giochi di Parade 78;

-Daniele Viglianco con le sculture in legno;

-Elena in soffitta con libri vintage;

-il grande albero di Natale.

Il grande finale di giornata è previsto per le 17.30 con lo spettacolo pirotecnico a cura di PiroG Pirotecnica di Ghibaudo, dopo il successo dei fuochi realizzati lo scorso settembre alla 76ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo. Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle ore 10 sino alle ore 19.00 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / S.Lazzaro / Castellar – ingresso paese).



Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it | ww.visitsaluzzo.it www.confcommerciosaluzzo.it | www.ccnsaluzzo.it