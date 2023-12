Liceo classico Bodoni di Saluzzo: che emozione la Scala di Milano

“Educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto” diceva Aristotele, e quale luogo migliore per trovare l’equilibrio tra emozioni eintelletto se non dove il confine tra realtà e immaginazione è molto sottile?

Questo posto è il Teatro alla Scala di Milano, uno dei più belli al mondo. Qui, noi ragazzi del Liceo Classico Figurativo Musicale "Bodoni" di Saluzzo abbiamo potuto assistere a una delle opere più importanti del ‘900: il Peter Grimes di Benjamin Britten.

L’opera è un racconto basato sui sensi di colpa e ricco di angoscia, con un protagonista “viscido quasi quanto i pesci che pesca”. Raccontano Sara Barile ed Emma Sacchetto della IV Ginnasio del Liceo Bodoni Saluzzo - Durante l’esibizione non si è soltanto spettatori, ma si entra realmente dentro lo spettacolo: riesce davvero amostrare gli aspetti dell’animo umano non come estranei, ma come una parte di te.

Le ambientazioni sono semplici, ma ognuna di esse nasconde un significato preciso. È indubbiamente un’opera difficile, anche perché in inglese, ma grazie ai nostri professori Diego Ponzo e Francesco Pellegrino siamo riusciti a vivere al meglio l’esperienza, conoscendone le linee guida.

Il solo assistere a uno spettacolo del genere dentro un teatro come quello della Scala è stato meraviglioso, così come poter ammirare un edificio con un sentore di eleganza e storia talmente potente da essere passato attraverso il tempo senza aver perso la sua magia.

Tutta la città di Milano possiede questa aura magica e noi ci siamo immersi completamente nel suo fascino, partendo dalla mostra al MUDEC “Van Gogh:pittore colto”, grazie alla quale abbiamo potuto osservare il celebre artista sotto una luce differente rispetto a quella con cui viene sempre descritto. Inoltre, abbiamo avuto modo di immergerci nella storia più antica di Milano,visitando la chiesa medioevale di Sant’Ambrogio.

È inutile dire che auguriamo a tutti di poter provare almeno una volta a capovolgere il proprio punto di vista immergendosi in un’epoca passata egodersi… il sipario che si alza!".