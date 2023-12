Cherasco, le decorazioni ecosostenibili realizzate dagli studenti sbancano il Mercatino dell’antiquariato

Trasformare oggetti destinati alla discarica in simpatici souvenir venduti per finanziare gite, uscite didattiche e l’acquisto di materiali per la scuola: la seconda edizione del progetto #Rifi_utile non ha deluso le aspettative di docenti e alunni del plesso cittadino della secondaria di primo grado.

L’iniziativa, culminata con l’installazione di una bancarella nelle vie del concentrico in occasione del Mercatino dell’antiquariato, domenica 3 dicembre, ha raggiunto un incasso considerevole, premiando l’impegno e la creatività degli studenti coinvolti.

Commenta Alberto Galvagno, dirigente dell’istituto comprensivo “Sebastiano Taricco”: «Con serietà, intraprendenza e tanti sorrisi i ragazzi hanno trasmesso alla comunità, fin dalle attività preparatorie, un messaggio di serenità e pace. Le loro opere dimostrano che è possibile costruire qualcosa di concreto, attraverso il saper fare, dimensione che si accompagna al saper essere».

Agli apprezzamenti si unisce anche il presidente del Consiglio comunale Massimo Rosso, titolare della delega alle politiche scolastiche: «Progetti come #Rifi_utile mostrano alle nuove generazioni, attraverso una didattica pratica, la centralità dell’economia circolare, indicando un uso responsabile delle risorse planetarie. Un principio applicabile, non solo su scala globale, ma nel quotidiano, attraverso il corretto svolgimento della raccolta differenziata, per la riduzione dei rifiuti: obiettivo che ci vede impegnati in prima linea in qualità di amministratori».