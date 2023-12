Sampeyre, suggestivo presepe diffuso a Meire Allione

Nel cuore di una pittoresca borgata di montagna, nel Comune di Sampeyre in valle Varaita, si erge il suggestivo presepe diffuso di Meire Allione, un'opera creata con passione e dedizione dalla famiglia Martino, si distingue per la sua bellezza e autenticità.

Girovagando tra le caratteristiche case dall'architettura tradizionale, i visitatori si immergono in un'atmosfera natalizia unica. I personaggi, avvolti in vesti rustiche, sembrano fondersi armoniosamente con lo scenario montano, simboli di semplicità e umiltà. La cura e la maestria con cui sono ritratte le figure sacre contrastano con l'approccio amorfo degli altri figuranti, progettato per coinvolgere il pubblico in modo profondo e personale. Questo stile aperto all'immaginazione invita le persone a proiettare emozioni, storie e identità nelle figure senza volto definito.

Il paesaggio circostante è altrettanto straordinario, contribuendo a creare un'esperienza natalizia indimenticabile. L'ambientazione unica in una borgata di montagna permette alla spiritualità di fondersi armoniosamente con la natura, trasformando la visita al presepe in un momento di riflessione e connessione con la tradizione.

Il lavoro artistico è stato interamente realizzato dalla famiglia Martino.

Le sagome di compensato create da Giulia, i disegni curati da Marta, e le vesti e ambientazioni realizzate da Marco, Daniele, Milva, Anna, Matilde e Sofia hanno dato vita a questo capolavoro.

Per raggiungere Meire Allione, borgata situata sul lato opposto della valle rispetto al centro di Sampeyre, è necessario affrontare una breve passeggiata su sentieri e strade bianche.

Il presepe è sempre visitabile fino a venerdì 19 gennaio 2024.

È consigliato l’uso di scarponcini e abbigliamento adeguato. In caso di nevicate di ciaspole.