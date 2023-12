Raggiunto traguardo 100.000 feste di compleanno celebrate da McDonald’s

MILANO (ITALPRESS) - Un luogo dove celebrare importanti traguardi e godere momenti di svago. McDonald's si conferma sempre più una delle destinazioni preferite dalle famiglie italiane dove poter vivere un'esperienza a 360°, improntata al divertimento e alla convivialità, al di là del momento di consumo.Lo confermano i numeri: sono oltre 100.000 le feste di compleanno celebrate nell'ultimo anno nei McDonald's per un totale di oltre 1.2 milioni di bambini coinvolti. Grazie all'offerta di spazi ampi e accoglienti, servizi a misura di bambini e la possibilità di vivere momenti di divertimento e gioco, i 680 ristoranti della nostra Penisola sono infatti un luogo privilegiato dalle famiglie, che rappresentano oltre il 30% dei clienti che ogni giorno li frequentano.Con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di questo target nasce oggi "It's Happy Meal Time", un nuovo approccio di McDonald's verso le famiglie che, nella rete di ristoranti in tutta Italia, possono trovare un ambiente accogliente e servizi in linea con le proprie esigenze. Un'offerta di successo dove anche il momento ludico svolge un ruolo chiave. Il celebre Happy Meal, dal 1979 simbolo dell'offerta McDonald's per i bambini, rappresenta infatti un vero e proprio oggetto del desiderio per i più piccoli che attendono con trepidazione di aprire la box con l'iconico sorriso per dare libero sfogo alla loro creatività e giocare con la fantasia. Un must-have di grande successo - solo nel 2023 sono oltre 30 milioni gli Happy Meal venduti - che ogni anno propone nuove sorprese e giochi che si sono evoluti nel tempo con il cambiare delle esigenze dei bambini di oggi. Se infatti, la collezione "Little People, BIG DREAMS" nasce con l'obiettivo di stimolare la lettura nei più piccoli, attraverso il racconto in brevi volumi di personaggi celebri, la nuovissima campagna "Elf on the Shelf" celebra il Natale e punta a portare un tocco di magia nelle case di ogni famiglia grazie a simpatici elfi, e non solo, che i bambini possono trovare all'interno dei Menu Happy Meal. Il tutto con un'attenzione sempre maggiore alla sostenibilità. Il percorso di riduzione della plastica intrapreso da McDonald's ha coinvolto anche gli Happy Meal a partire dalla fine del 2020. Ad oggi, l'80% delle sorprese degli Happy Meal è plastic free e l'obiettivo, entro il 2025, è di raggiungere il 100% preferendo non solo la carta, ma anche materiali alternativi ed ecologici. -foto ufficio stampa McDonald's -(ITALPRESS).