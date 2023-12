Agricoltura, Demarchi (Lega): “Dalla Regione 16 milioni di contributi per i danni subiti dai gestori delle infrastrutture agricole irrigue e di bonifica causati dalle piogge alluvionali”

Il consigliere regionale della Lega Paolo Demarchi commenta: “Il sostegno agli enti di gestione delle infrastrutture agricole irrigue e di bonifica per far fronte ai danni causati dalle calamità naturali è doveroso e la Regione da tempo è impegnata in tal senso. Consorzi di bonifica ed enti irrigui sono fondamentali nella tutela e nella programmazione della messa in sicurezza del territorio, specie negli ultimi anni, durante i quali il Piemonte è stato purtroppo messo alla prova più volte da eventi climatici estremi. Si tratta di un aiuto concreto ai soggetti preposti alla gestione del sistema irriguo della nostra Regione, affinché possano portare avanti interventi di bonifica e gestione efficiente delle risorse idriche, obiettivi strategici per lo sviluppo delle produzioni agricole e per la difesa del suolo, per i quali la Lega si batte da sempre”.