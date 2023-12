Imperial Dance Academy: oltre 50 medaglie ai Campionati Regionali ed Interregionali di danza sportiva (FOTO)

L’Accademia di ballo cuneese ha visto i propri atleti ed atlete primeggiare negli eventi che si sono svolti a Castellanza (VA) nei giorni 2 e 3 dicembre validi per i Campionati Regionali ed Interregionali e l’8 dicembre nella Coppa Italia di danze caraibiche organizzati dalla Federazione italiana danza sportiva (FIDS).

Particolarmente importante la prestazione nella categoria danze paralimpiche di Daniele e Bruna che hanno ottenuto il 1° posto nella categoria Over 16 classe C (non vedenti).

Continua così la serie positiva per le ballerine ed i ballerini che si allenano all’Accademia di Danza Sportiva sotto la direzione di istruttori qualificati.

“Siamo veramente soddisfatti dei risultati ottenuti che ripagano i nostri atleti dei sacrifici e delle ore passate in sala a cercare sempre di migliorare” ha dichiarato Eros Ghio, direttore dell’Accademia.

Prossimo appuntamento sabato 16 e domenica 17 dicembre al PalaPajetta di Biella dove parteciperanno Luca Demaria e Marie Desogus nelle danze caraibiche e Daniele e Bruna nelle danze paralimpiche.

Risultati Campionato Regionale

DANZE LATINO AMERICANE

Leonardo D’Angelo e Martina Allocco- 1° posto 16/18 B2

Pietro Saccardi e Viola Delcampo - 1° posto 14/15 classe B2

DUO FEMMINILE LATIN STYLE

Alessia Narducci e Elena Andra Solonean - Over 17 classe B - 1° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 2° posto Rumba

Lorenza Perottino e Elisa Demichelis - Over 17 classe C - 1° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba, 1° posto Jive

Emma Marabotto e Asia Galaverna - Over 17 classe C - 2° posto Samba, 2° posto Cha cha cha, 3° posto Rumba, 2° posto Jive

Lucia Riberi e Elena Arnaudo - Over 17 classe C - 3° posto Samba, 3° posto Cha cha cha, 2° posto Rumba

LATIN STYLE TECNICA

Leonardo D’Angelo - 15/16 classe C - 1° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba

Alyssa Arzani - Over 17 classe B - 2° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba, 1° posto Jive

Elena Andra Solonean - Over 17 classe B - 3° posto Samba, 3° posto Cha cha cha, 3° posto Rumba

Lorenza Perottino - Over 17classe C - 3° posto Samba, 4° posto Cha cha cha, 4° posto Rumba, 3° posto Jive

Elisa Demichelis - 15/16 classe C - 4° posto Samba, 3° posto Cha cha cha, 3° posto Rumba, 4° posto Jive

Alessia Narducci - Over 17 classe B - 4° posto Samba, 4° posto Cha cha cha, 4° posto Rumba

Asia Galaverna - Over 17 classe C - 5° posto Samba, 7° posto Cha cha cha, 7° posto Rumba, 6° posto Jive

Sara Castellino - 15/16 classe C - 5° posto Cha cha cha, 5° posto Rumba, 3° posto Jive

Emma Marabotto - Over 17 classe C - 6° posto Jive

DANZE CARAIBICHE

Luca Demaria e Marie Desogus - 2° posto 45/54 classe B2

LISCIO PIEMONTESE

Giuseppe e Elisabetta - 1° posto DANZE PARALIMPICHE

DANZE PARALIMPICHE

Daniele e Bruna - 1° posto Over16 classe C (non vedenti)

Risultati Campionato Interregionale Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia e Sardegna

DANZE LATINO AMERICANE

Leonardo D’Angelo e Martina Allocco- 3° posto 16/18 B2

Pietro Saccardi e Viola Delcampo - 2° posto 14/15 classe B2

DUO FEMMINILE LATIN STYLE

Alessia Narducci e Elena Andra Solonean - Over 17 classe B - 2° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 4° posto Rumba

Lorenza Perottino e Elisa Demichelis - Over 17 classe C - 2° posto Samba, 2° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba, 1° posto Jive

Emma Marabotto e Asia Galaverna - Over 17 classe C - 3° posto Samba, 5° posto Cha cha cha, 6° posto Rumba, 3° posto Jive

Lucia Riberi e Elena Arnaudo - Over 17 classe C - 66° posto Samba, 6° posto Cha cha cha, 5° posto Rumba

LATIN STYLE TECNICA

Leonardo D’Angelo - 15/16 classe C - 1° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba

Alyssa Arzani - Over 17 classe B - 3° posto Samba, 1° posto Cha cha cha, 1° posto Rumba, 1° posto Jive

Elena Andra Solonean - Over 17 classe B - 6° posto Samba, 4° posto Cha cha cha, 4° posto Rumba

Lorenza Perottino - Over 17 classe C - 5° posto Samba

Elisa Demichelis - 15/16 classe C - 4° posto Samba, 3° posto Cha cha cha, 3° posto Rumba, 4° posto Jive

Sara Castellino - 15/16 classe C - 7° posto Samba, 5° posto Cha cha cha, 5° posto Rumba, 3° posto Jive

DANZE CARAIBICHE

Luca Demaria e Marie Desogus - 3° posto 45/54 classe B2

LISCIO PIEMONTESE

Giuseppe e Elisabetta - 1° posto

DANZE PARALIMPICHE

Daniele e Bruna - 1° posto Over16 classe C (non vedenti)

Risultati Coppa Italia 8 dicembre 2023

DANZE CARAIBICHE

Luca Demaria e Marie Desogus 1 posizione Danze Caraibiche over55 anni classe B2