Saluzzo: è già “Natale in casa Cupiello”, al teatro Magda Olivero lo spettacolo omaggio a Eduardo De Filippo

Arriva in anticipo il Natale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo per il secondo appuntamento della stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS.

Giovedì 14 gennaio alle 21 il teatro ospiterà lo spettacolo “Natale in casa Cupiello”, un originale allestimento omaggio alla celebre opera di Eduardo De Filippo, che proprio quest’anno festeggia i 90 anni dal suo debutto.

La regia di Lello Serao, che ha recentemente vinto il premio ANCT - Associazione Nazionale Critici di Teatro 2023 - porta sul palcoscenico saluzzese una messinscena non convenzionale che vede un unico attore interagire con sette pupazzi.

Lo spettacolo, fedele al testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l’immaginario e la memoria di ogni spettatore.

I preparativi per i festeggiamenti di Natale si trasformano in una resa dei conti tra i vari componenti della famiglia Cupiello, tra confessioni ed equivoci.

L’ambientazione è quella di un grande presepe in cui si muovono l’attore Luca Saccoia e le figure animate, che lui stesso manovra. A proposito della sua messinscena, Lello Serao afferma: “Il presepe è l’orizzonte dentro cui si muove tutta l’opera sia in senso reale che metaforico, il presepe è l’elemento necessario a Luca Cupiello per sperare in una umanità rinnovata e senza conflitti, ma è anche la rappresentazione della nascita e della morte, il tempo del passaggio dal vecchio al nuovo, la miscela tra passato e presente”.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito www.cinemateatromagdaolivero.it

https://www.mailticket.it/manifestazione/5I37/cinema-teatro-magda-olivero--stagione-teatrale-20232024

al costo di 20 euro, ridotto a 18 (Over 65, Abbonati alle stagioni diPiemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI,clienti treni regionali Trenitalia, Soci Arci) e ridotto a € 16 per gli Under 26.

La stagione proseguirà giovedì 18 gennaio 2024 con lo spettacolo “Senza famiglia” di Magdalena Barile mentre mercoledì 7 febbraio sarà Paola Minaccioni a calcare il palcoscenico con “STUPIDA SHOW! Paola Minaccioni Special”; giovedì 7 marzo andrà in scena “Risveglio di primavera”, per la regia di Gabriele Vacis. L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 10aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance.