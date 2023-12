Alla Cop28 di Dubai anche Nicolò Bertorello, giovane agricoltore cuneese

Raggiunto l’accordo sul documento finale, si chiude a Dubai la COP28 per il clima alla quale ha preso parte anche un giovane imprenditore della Coldiretti Cuneo, selezionato nel febbraio scorso dall’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori (OMA) fra i 20 agricoltori under 35 da tutto il mondo per il Gymnasium, programma internazionale di formazione per i futuri leader nel settore agricolo.