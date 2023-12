Acda Spa è tra le 196 imprese più competitive d'Italia: inisgnita del "Premio industria Felix"

Acda Spa è stata insignita del “Premio Industria Felix - L’Italia che compete” lunedì 11 dicembre, a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, dinanzi a un parterre di primo piano fatto di imprenditori e manager delle 196 imprese più competitive d’Italia, divise per settori, per i dati di bilancio riferiti all’esercizio 2021.

Performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta anche sostenibili: sono stati i criteri di valutazione per premiare le società di capitali provenienti da ogni regione.

L’evento è stato presentato dalla giornalista Maria Soave del Tg1 ed organizzato da Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group. Oltre ai partner dell’evento hanno portato i saluti il questore di Milano Giuseppe Petronzi e l’europarlamentare Carlo Fidanza.

“Questo riconoscimento dà atto dell’impegno e della professionalità delle donne e degli uomini che quotidianamente si adoperano al servizio dell’azienda nella gestione del Servizio Idrico Integrato. È gratificante soprattutto perché dimostra come anche nel settore delle partecipate pubbliche vi siano modelli virtuosi e di efficienza che riescono a fare bene impresa mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Guardando al futuro, in questo momento storico di transizione ecologica e digitale, è fondamentale avere come obiettivo la sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) rating che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di un’impresa” dichiara Giuseppe Delfino, Amministratore delegato Acda Spa.