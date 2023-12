Alba, gli interventi sul torrente Riddone costeranno 300 mila euro

Ripristinare la sicurezza idraulica del torrente Riddone: è le finalità dei lavori che riguarderanno il ponte per Guarene e il ponte sulla SS 231 in frazione Mussotto ad Alba. Spiega Massimo Reggio, assessore ai lavori pubblici di Alba. "Si tratta di interventi di disalveo con asportazione del materiale depositato e una ricalibratura dell’alveo del torrente, per una spesa di 300mila, finanziati in compartecipazione con la Regione. Il progetto esecutivo è già stato approvato, i finanziamenti ci sono, il prima possibile verranno affidati i lavori che dureranno un mese".

Tra le opere importanti del 2024 ci sarà anche l'ampliamento del parcheggio della stazione del Mussotto per una spesa, comprensiva di tutti gli interventi, di circa 100.000 euro finanziati dal comune di Alba. I lavori dureranno tre mesi.