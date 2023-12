Busca, martedì prossimo il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2024-2026

E’ convocato per martedì 19 dicembre alle ore 21 il prossimo Consiglio comunale in sessione ordinaria nella sala consiliare del Palazzo municipale, in via Cavour 28. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Busca.



All'ordine del giorno: la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022; la relazione periodica di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune; il Fondo di Solidarietà comunale anno 2023 con trasferimento delle risorse al Consorzio socio-assistenziale del Cuneese; l'aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile.

L'ottava variazione al bilancio di con la ratifica della deliberazione della Giunta comunale del 29 novembre scorso; l’adozione dell'aliquota comunale Irpef 2024; l’adozione dell’aliquota 2024 dell'Imposta municipale unica Imu; il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e programma biennale dei servizi forniture 2024-2025; il documento unico di programmazione Dup per il triennio 2024-2026; il bilancio di previsione 2024-2026; la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2024-2026; la variante numero 16 al Piano regolatore generale comunale