Costigliole Saluzzo, sabato si inaugurano gli ambulatori medici

Sabato 16 dicembre sarà un giorno importante per la popolazione costigliolese: dopo mesi di accordi e lavori, sarà presentato l'ambulatorio medico situato al primo piano di palazzo Giriodi, l'edificio storico che è anche sede municipio.

In quello che era l'ex ufficio Anagrafe, sono stati ricavati tre ambulatori per altrettanti medici di famiglia operanti sul territorio, a cui si aggiunge un bagno (con tutti i protocolli handicap) e un'ampia sala d'attesa. Si accede prioritariamente dall'ala comunale di via Vittorio Veneto, con la possibilità di salire le scale o utilizzare l'ascensore. Ma per chi parcheggia su piazza Falcone e Borsellino o arriva dalla zona est del paese si può accedere anche dal cortile con la fontana.

All'interno degli ambulatori opereranno le dottoresse Palla e Cometto, più un terzo medico in attesa di nomina dall'Asl, il cui unico costo a carico sarà quello delle utenze.

Osserva il sindaco Fabrizio Nasi: "Portiamo a termine un'ottima collaborazione con il responsabile del distretto sanitario Gabriele Ghigo e gli uffici dell'Asl, nel segno di una sanità di base più accessibile e capillare. Con questa operazione riusciamo a mantenere in centro paese la presenza dei tre principali medici della mutua, con un ritorno, crediamo positivo, anche sul commercio locale. Un investimento calibrato, non faraonico, nato da una comunione di intenti, che risolve un problema sentito dalla cittadinanza".

L'intervento è stato reso possibile grazie a un contributo statale destinato al recupero del patrimonio comunale.

L'evento del 16 dicembre, alle 15, si aprirà in sala consiliare con la presentazione del progetto e il rinfresco. Seguirà la visita ai locali dei nuovi ambulatori. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.