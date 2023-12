Cuneo, un Natale per tutti alla Casa del Quartiere di Donatello

L'anno si sta per concludere, qualche fiocco di neve è già sceso e il periodo più magico dell'anno si sta avvicinando. Anche alla Casa del Quartiere Donatello vi aspettano delle belle occasioni da poter stare insieme e festeggiare.

Si parte con venerdì 22 dicembre, dove il Comitato di Quartiere vi aspetta per la festa di Natale. Ci sarà la possibilità di bere un the caldo, mangiare una fetta di panettone e farsi i migliori auguri. Tutto questo a partire dalle ore 15.30 con i canti di Natale dei bambini della scuola di infanzia e le loro famiglie, a seguire sono invitati tutti i residenti.

Nel tardo pomeriggio ci sarà anche una fantastica tombolata tutti insieme.

Durante il periodo delle festività vi aspettiamo per quattro aperture straordinarie, con gli appuntamenti della simpatica l'oca-ndina natalizia, soprattutto per i bambini e ragazzi.

Mercoledì 27 dicembre e mercoledì 3 gennaio ci sarà lo spazio per fare i compiti, aperto ai minori iscritti al doposcuola. Dalle ore 9.00 alle 10.30 per i bambini delle elementari, dalle 10.30 alle 12.00 per i ragazzi delle medie.

Nel pomeriggio, sempre per questi due giorni, ci saranno dei fantastici laboratori creativi, a partire dalle ore 15.30.

Giovedì 28 dicembre e giovedì 4 gennaio ci sarà lo spazio aggregativo aperto a tutti, dove vi aspettano giochi di società, videogames e tante altre meraviglie. A partire dalle ore 14.00.