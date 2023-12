L'istituto comprensivo di Saluzzo si aggiudica il premio “Buone pratiche” indetto "Vallauri” di Fossano

L’Istituto comprensivo di Saluzzo, plesso di Manta con il gruppo di ragazzi della ex classe 2B denominati “The green leaves” si è aggiudicato il 1° premio di 500 euro della seconda edizione del Concorso “Buone pratiche per uno sviluppo sostenibile” indetto dall’I.I.S. “G.Vallauri” di Fossano e sponsorizzato dalla Cassa di Risparmio di Fossano. Lo scopo del concorso è premiare, valorizzare e far emergere quelle buone pratiche e progetti reali organizzati dai ragazzi della “generazione Z” e dalle scuole della Granda per cambiare concretamente le abitudini per uno sviluppo più sostenibile.

Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Cuneo invitava a presentare BUONE PRATICHE INNOVATIVE (che dovevano rispondere ad alcuni dei 17 obiettivi dell’agenda 2030) adottate nella scuola per migliorare il pianeta concretamente tramite campagne di raccolta rifiuti, sensibilizzazioni e divulgazione tramite social.

Si sono aggiudicati il secondo premio la Scuola dell’infanzia Chiara Lubich Bandito Bra in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “Dalla Chiesa” e i salesiani specializzazione termoidraulica con la realizzazione dell’irrigazione dell’orto della scuola tramite il recupero in cisterna dell’acqua piovana. Al terzo posto a parimerito l’I.I.S. Virginio-

Donadio di Cuneo con un portabottiglie ecologico in legno e la Scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa IC Bra2.

Tra gli studenti del Vallauri si aggiudicano invece il primo premio di 250 € gli studenti del settore Meccanica Energia Mazzone Edoardo e Ballari Elena con il progetto “Air Quality Sensor”: un rilevatore di CO 2 e VOC da inserire nelle aule per il monitoraggio della salubrità e del benessere ambientale delle aule.

In seconda posizione Castelletto Filippo e Quaranta Giovanni anch’essi del settore Meccanica Energia con il progetto “Sunshutter”: persiana fotovoltaica, al terzo posto Costantino Francesco, Tassone Filippo e Zorila Denis con la realizzazione di un’attrezzatura per il recupero della plastica per le stampanti 3D.

Grande gioia ed orgoglio per le scuole e i ragazzi premiati e per i promotori del concorso che intendono proseguire con perseveranza nell’educare le nuove generazioni alla cooperazione, alla condivisione e rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta sapendo che “se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare il modo in cui funziona”.