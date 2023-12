Massimo Marengo è il nuovo presidente Confapi Cuneo: "Una grande responsabilità. Pronti a sfide fondamentali"

L’albese Massimo Marengo , amministratore delegato del Gruppo Marengo specializzato in energia e fonti rinnovabili, è stato eletto dal Consiglio direttivo di Confapi Cuneo per il prossimo biennio come nuovo presidente dell’associazione datoriale delle pmi.

Nel suo intervento di ringraziamento per la nomina, Marengo si è detto: “Grato a chi mi ha preceduto, Pierantonio Invernizzi e Massimo Albertengo, che hanno creato tante nuove opportunità per le nostre aziende associate e rilanciato la squadra. Tutti insieme – sottolinea - continueremo a garantire un dialogo costruttivo e una proficua collaborazione tra istituzioni, enti e aziende del territorio per risolvere giorno per giorno i problemi che si presenteranno. Su tutti, sicuramente, infrastrutture e risorse energetiche”.