Nuova riqualificazione di Ostana grazie al Fondo Unico Nazionale per il Turismo

La Regione Piemonte ha espresso parere positivo sui progetti di fattibilità inseriti nel “Piano di interventi di valorizzazione del borgo di Ostana” finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito della Concessione sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) nell’ambito della Legge 234/2021.

Il piano mira a migliorare, attraverso sei aree di intervento, la viabilità e i servizi per chi vive o visita il paese dell’alta valle Po che si affaccia sul Monviso.

Queste azioni saranno finanziate con un contributo totale di 2 milioni di euro, completamente coperto dalla Regione.

In sintesi i singoli sotto-progetti, che compongono il programma d'intervento ad Ostana, riguardano: il nuovo centro benessere, la sistemazione della rete sentieristica con la messa in sicurezza, il caseificio alpino, il punto informativo turistico e il miglioramento dei luoghi escursionistici.

Per quanto riguarda il Centro Benessere comunale ‘Aygo Peiro’ il progetto prevede un lotto d’opere opere finalizzate a garantire la piena accessibilità della struttura anche ai portatori di disabilità.

Il secondo progetto battezzato ‘La Charm’ (nome che deriva dal pianoro omonimo) riguarda la sistemazione della rete sentieristica con fulcro dei percorsi da Pian da Charm, che diventa una sorta di ‘capolinea’ della strada carrozzabile e ‘balcone’ con una vista mozzafiato per sul Monviso.

Sempre riguardo ai sentieri si parla di un ‘allestimento della Rete sentieristica’ nella terza iniziativa del programma che prevede il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità minore comunale.

In un contesto di mobilità sostenibile, è previsto un intervento sulle strade del comune, che include la ridefinizione della viabilità e la riconfigurazione delle zone destinate al parcheggio. A questo proposito si prevede l’acquisto di una navetta a motore elettrico per uso promiscuo (trasporto merci e persone) a servizio della collettività e dei turisti.

Il Caseificio alpino ‘Tum-In’, affidato alla gestione di una giovane coppia e operativo dalla stagione d'alpeggio del 2023, sarà completato in località Charm con allestimento di nuovi spazi per la didattica e il turismo esperienziale.

Nel progetto ‘Funt’ è previsto un luogo informativo per i turisti, un laboratorio artigianale e l'ampliamento dell’illuminazione pubblica, oltre all’organizzazione degli spazi comunali per renderli completamente operativi.

Per l’escursionismo saranno realizzati interventi di infrastrutturazione di una via ferrata a San Nicolao. Allo stesso tempo, è programmato un adeguamento del Parco Avventura esistente in Ostana Capoluogo.

L'Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente l'approvazione della Regione riguardo ai dettagli specifici sugli interventi.

“Con questa bella notizia il Natale a Ostana arriva in anticipo – ha commentato con entusiasmo la sindaca Silvia Rovere -. Si aggiunge così un altro importante tassello nel disegno di riqualificazione del nostro Comune portato avanti da decenni di impegno mirato.

Gli interventi del Fondo Unico Nazionale per il Turismo - spiega Rovere - ci permettono di proseguire nel migliorare i servizi e l’accoglienza di Ostana, per chi ci vive, per i frequentatori occasionali e per le attività commerciali e turistiche.

A fronte di un numero sempre crescente di presenze, - conclude la sindaca - è il momento di intervenire in maniera sistemica sulla viabilità, razionalizzando la viabilità veicolare, potenziando il trasporto collettivo e valorizzando la rete escursionistica. Per proseguire nel “cammino” di rinascita del piccolo Comune”.