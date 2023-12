Nuovo supermercato a Saluzzo: Aldi apre giovedì 21 dicembre

Ultima settimana di cantiere e allestimento. Si lavora a ritmo serrato. Aldi inaugura giovedì 21 dicembre il suo nuovo punto vendita a Saluzzo.

La multinazionale tedesca della grande distribuzione organizzata, principale concorrente di Lidl, apre in via Vittime di Bologna nel fabbricato lasciato libero otto anni fa da Carrefour, occupato prima da Gs e prima ancora da Mega.

“Siamo contenti per l’apertura in questa parte di città, nel quartiere Maria Ausiliatrice che già in passato era commercialmente vivace per la presenza di attività che lavorano molto. Il quartiere si rivitalizza”, afferma l'assessore alle attività produttive Francesca Neberti.

Il fabbricato era vuoto da 8 anni, dopo l’uscita dalla piazza cittadina del Carrefour. ed era stato occupato dal GS e dal Mega, primo supermercato a Saluzzo, aperto nel 1987.

L’area di vendita Aldi, nel fabbricato di proprietà del fondo immobiliare Atlantic, si estenderà su una superficie complessiva di 1.500 mq, a partire dall’entrata del parcheggio (tra via Torino e corso Matteotti) nella struttura che fungeva da magazzino Carrefour e in quella del vecchio bar.

La parte restante del complesso (circa 900 metri quadri) situati tra il vecchio supermercato, l’ex lavanderia e l’ex farmacia San Giuseppe (ora in via Bagni) nata come farmacia dell’ospedale, aperta in quest’area nel 1995 come Farmacia Comunale, saranno occupati dal punto vendita saluzzese di Tigotà, brand specializzato in cosmesi e cura della persona.

Il ritorno di un insediamento commerciale nel quartiere Maria Ausiliatrice porta anche migliorie nell’area. Aldi, in base alla convenzione con il Comune, sta ultimando le modifiche nell’area parcheggio, con il tracciamento dei posti auto, la messa a dimora di nuove piante e la realizzazione della recinzione che separa il marciapiede dal parcheggio.