Addio a "Dino" Revelli, storico titolare del Rododendro di Frabosa Soprana

Un lutto per la comunità di Soprana, ma anche per i numerosi turisti e villeggianti che, da oltre trent'anni, frequentavano il Rododendro.

Oltre a gestire il "Rododendro", il signor Dino in passato, aveva lavorato anche agli impianti sciistici di Frabosa e come 'guida' nelle Grotte di Bossea.

"Era un uomo discreto, molto apprezzato a Frabosa, non solo dai residenti, ma anche dai turisti che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e frequentare il suo locale - commenta il sindaco di Frabosa Soprana, Iole Caramello - " Il Rododendro, sulle piste del Monte Moro, ancora oggi è portato avanti dalla famiglia di Dino, grazie a suo figlio che oggi ne ha la gestione. Con la sua attività ha contribuito a tenere viva e a far apprezzare Frabosa, a nome mio e di tutta l'amministrazione ci stringiamo al dolore della famiglia".

Con queste parole di cordoglio, giunte alla nostra redazione, affezionati clienti ricordano il signor Claudio Revelli, "Dino" , come lo chiamavano tutti, lo storico titolare del ristorante "Rododendro" di Frabosa Soprana .

"In un mondo in continuo cambiamento - dice la famiglia Bianco da Rapallo - Dino è sempre stato una garanzia, un punto di riferimento. Il suo ricordo è strettamente legato a tanti bei ricordi di chi a Frabosa passa qualche giorno di vacanza, andare da lui è sempre un momento di festa o il modo per rendere meno amare la ripartenza. Sentite condoglianze a tutta la famiglia, buon riposo Dino."

Dino lascia la moglie Bruna, la figlia Claudia con Marco, il figlio Piercarlo con Margherita e gli amati nipoti.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Frabosa Soprana.